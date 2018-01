Hoorzitting van 39 Russische sporters bij CAS

30 jaar na Cool Runnings kwalificeren de Jamaicaanse bobsleevrouwen zich voor de Spelen

16 januari Het wonderlijke verhaal van de Jamaicaanse bobsleeërs die zich kwalificeerden voor de Olympische Spelen van 1988 werd uiteindelijk verfilmd in 1993 in de film Cool Runnings. Nu, 30 jaar na het eerste hoogtepunt, is het real life vervolg een feit: de Jamaicaanse bobsleevrouwen hebben zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Pyeongchang.