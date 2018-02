Huh, wie is dat? Zuid-Koreaanse nobody’s verbazen de schaatswereld

De Nederlander Bob de Jong zou een goede bron zijn voor verklaringen voor het plotselinge succes. Hij is sinds dit seizoen de assistent-bondscoach van de Zuid-Koreanen. De Jong geeft tijdens deze Spelen echter geen interviews, hij wordt door de Koreaanse bond afgeschermd van de pers.



Een paar weken geleden gaf hij in gesprek met dagblad Trouw aan dat zijn invloed niet enorm is. De Jong had wel ideeën, maar diende zich aan de plannen van hoofdcoach Baek Ghul-gi te houden. ,,Discussiëren over het schema gebeurt af en toe, maar de hoofdcoach wil zich graag aan zijn programma houden. In Korea is die hiërarchie heel belangrijk, die moet je respecteren", vertelt De Jong.



Een van de dingen die volgens De Jong beter kon, was de intensiteit in de trainingen, vooral in de winter was die te laag. Het viel hem ook op dat Zuid-Koreaanse sporters amper drinken. ,,Ze zweten ook bijna niet. Hun lichamen zitten gewoon anders in elkaar."



Op deze Spelen stellen ze de concurrentie voor raadselen. Vergelijk hun prestaties eens met die van een land als de Verenigde Staten. Al een paar jaar heel dominant op de World Cups, maar tijdens deze Spelen opnieuw medailleloos. Bij de Zuid-Koreanen is het juist andersom. ,,Ik vind het heel bijzonder”, zei Kai Verbij na afloop van de 1000 meter in de mixed zone. En hij is niet de enige.