Humor verdrijft grafstemming in 'gouden appartement' Kramer

Maar al snel hoorde coach Jac Orie, die op de hal zat, het eerste gegniffel. ,,Dan doet de eerste een dingetje, een grap ofzo. En dan gaan het gewoon weer de hele dag door. Met stevige humor, elkaar op de hak nemen, maar ook zelfspot. Je gaat stiekem best snel relativeren.”



Orie had het half 4 zien worden. Toen viel hij in slaap. Iedere coach en elke atleet verliest wel eens. Maar de zesde plek van Kramer op de olympische 10 kilometer was een nederlaag uit de buitencategorie. ,,Ach, we zijn wel wat gewend”, zegt Orie. ,,Natuurlijk, iedereen vindt het zwaar kut. Sven is zo’n dag erna niet monter. Maar toch gaan we verder.”