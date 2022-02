IJsmeester Messer: ‘Ik zei juist dat ik hem niets ga vertellen dat ik niet aan de andere landen vertel’

In een artikel van schaatsen.nl, het nieuwsplatform van de Nederlandse schaatsbond, zegt de aan TeamNL verbonden bewegingswetenschapper Sander van Ginkel dat hij dagelijks met zijn data bij de ijsmeester een lobby voert voor ideale ijsomstandigheden voor de Nederlandse rijders. Op de foto die bij het desbetreffende verhaal stond, is Messer in gesprek met Van Ginkel. ,,Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar”, zegt de bewegingswetenschapper in het artikel.