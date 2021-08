Internationale media vergapen zich aan Hassan: ‘Ze veegt met iedereen de vloer aan’

Veel buitenlandse media leggen uiteraard de link met de unieke olympische trilogie die Hassan in Tokio wil vervolmaken. The Guardian schrijft: ,,Eén set gehad, nog twee te gaan.”



De Britse kwaliteitskrant vond het een zege in stijl voor Hassan. ,,Zo kan zij het alleen. Het was een magistrale zege, waarin ze een ongekend sterk veld vernietigde. Haar eindtijd (14.36,79) brak geen enkel record, maar dat deed die laatste ronde wel. Geen vrouw liep deze Olympische Spelen een 400 meter sneller dan Hassan. Sterker nog: geen vrouw kwam er deze Spelen maar in de buurt. Het was ongekend, zoals zoveel andere dingen die Hassan deze week van plan is. ‘Veel mensen zeggen dat ik gek ben', zei ze. ‘Geloof me, ik denk zelf ook dat ik gek ben. Het was deel één van een bizarre missie. Als ze ook de 1500 meter en tien kilometer wint, dan gaat dat de boeken in als een van de grootste wapenfeiten uit de olympische geschiedenis.”