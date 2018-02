IOC laat kwestie-Anema lopen

Door Rik Spekenbrink In Pyeongchang heeft overleg plaatsgevonden tussen NOC*NSF en de ‘chief officer’ van de ethische commissie van het IOC, Paquerette Girard Zapelli. ,,Na afloop van dit gesprek heeft het IOC verklaard dat de in 2014 door NOC*NSF gevolgde procedure en opgelegde sancties, volledig in overeenstemming zijn met de IOC-regels die destijds van kracht waren”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF.

Tevreden

,,Wij zijn tevreden met deze uitspraak. Wij zien dit als een bevestiging dat zowel het doorlopen proces als de opgelegde sanctie op een integere wijze tot stand zijn gekomen.” Anema, zo meldde de Volkskrant afgelopen week, probeerde in 2014 op de Spelen van Sotsji als gelegenheidsbondscoach van Frankrijk tot een deal te komen met de Nederlandse bondscoach Arie Koops. Beiden landen troffen elkaar in de eerste ronde van het onderdeel ploegachtervolging. Anema vreesde een afgang, die mogelijk financiële consequenties kon hebben voor de Franse schaatsers. Hij vroeg Koops of Nederland het rustig aan kon doen en bood in ruil daarvoor aan de rit sowieso te verliezen, zelfs als een Nederlandse schaatser ten val zou komen. NOC*NSF berispte Anema een paar weken na de Spelen, maar hield de kwestie verder binnenskamers. Het IOC werd pas deze week ingelicht, na de publicatie van de Volkskrant.

Groot belang

NOC*NSF benadrukte dat de sportkoepel net als het IOC groot belang hecht aan het voorkomen van manipulatie van wedstrijden. ,,Vanaf 2014 hebben wij met steun van het IOC een aantal instrumenten ontwikkeld om de bewustwording van sporters en hun begeleiders op dit gebied te vergroten.''



Dielessen gaf eerder in Gangneung toe dat het beter was geweest als het IOC in 2014 meteen was geïnformeerd. De internationale schaatsunie ISU was evenmin van de zaak op de hoogte.



In Nederland sprak minister Bruno Bruins (Sport) zijn verbazing uit over de kwestie. Hij kondigde een onderzoek aan naar de gang van zaken. De PvdA heeft Kamervragen gesteld over de affaire.