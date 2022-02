Irene Schouten maakt favorietenrol waar en bezorgt Nederland eerste goud op Olympische Spelen

Bij elke stap in Peking stellen Lindsay van Zundert, Femke Kok en Kjeld Nuis zich dezelfde vraag: is dit slim?

Geen oranjefans op de tribune, geen huldiging in het Holland Huis, geen tripje naar de Chinese Muur en geen eigen telefoon in je tas. Nederlandse atleten moeten in het keurslijf van Peking hun beste prestatie ooit leveren.

1 februari