Irene Schouten overtreft met drie goud én een brons Yvonne van Gennip

Programma van vandaag op Olympische Spelen | Lindsay van Zundert in vrije kür

Kunstrijdster Lindsay van Zundert doet in Peking mee aan de vrije kür. De 17-jarige Brabantse plaatste zich dinsdag in de korte kür met 59,24 punten als 22ste voor de finale. De vrije kür start om 11.00 uur. Van Zundert is als vierde kunstschaatsster aan de beurt.

17 februari