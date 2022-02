Irene Schouten rijdt Ard Schenk uit de boeken: ‘Wat maakt dat in godsnaam nog uit als je 77 bent?’

Door Maarten Teunisse



Met goud op de 3000 meter, 5000 meter en massastart zou Irene Schouten het vijftig jaar oude record van Schenk al geëvenaard hebben. In 1972 won hij goud op de 10.000, 5.000 en 1.500 meter. Maar met een bronzen plak op de ploegenachtervolging erbij presteerde Schouten nog nét iets beter. ,,Daar was ik totaal niet mee bezig", zegt Schenk lachend. ,,Ik zie het niet alsof ik nu een stapje lager sta op een ranglijst. Wat maakt dat in godsnaam nog uit als je 77 bent.”

Over de prestaties en het potentieel van Schouten heeft Schenk alleen maar lovende woorden. ,,Ze heeft een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Je zou bijna zeggen: geef haar een 1.500 meter en die pakt ze ook. Er zit zo veel spirit, vechtlust en fysieke capaciteit in haar. Dat zie je aan de manier waarop ze die massastart wint. Het is enorm lastig om in precies die twee weken op je best te presteren. Plezier, geluk, winst, verlies en teleurstelling liggen dan enorm dicht bij elkaar. Ik vond al haar medailles in één woord subliem.”

Nu zal de wereld van Schouten even op zijn kop staan, weet Schenk als geen ander. ,,De wereld zat vijftig jaar terug anders in elkaar, maar zelfs ik houd nu aan de Spelen nog steeds een drukke agenda over. Dan kan je je voorstellen hoe dat is voor iemand die ‘De Koningin van de Spelen’ wordt genoemd. Ik hoop wel dat ze de gelegenheid neemt om het seizoen goed af te sluiten met de wereldbeker en het WK allround.”

De gulden middenweg

Volgens Schenk is het vooral belangrijk dat Schouten duidelijke keuzes maakt in de dingen die ze naast het schaatsen gaat doen. ,,Dan blijft er ook nog iets van jezelf over", legt hij uit. ,,Een opening hier, presentatie daar, het gaat allemaal makkelijk. En als ze daarvan geniet, of blij van wordt, moet ze het zeker doen. Maar als we kijken hoe de moderne sport in elkaar zit, zal het een week of zes vakantie vieren zijn, voordat Jillert met zijn nieuwe programma klaar staat.”

,,Je moet waakzaam zijn voor afleiding", benadrukt Schenk. ,,Je ziet dat veel sporters ook druk bezig zijn met bijvoorbeeld Instagram. Ik ben daar helemaal niet in thuis, maar het lijkt op een wedstrijdje wie de meeste volgers krijgt. Iedere keer weer een fotootje van 'kijk ik ben hier’ en ‘we lachen allemaal’ kost veel energie lijkt me. Dat kan allemaal alleen maar afleiden.”

Over het algemeen gaat het over een goede balans, adviseert Schenk. ,,Het is de kunst om ervan te genieten en de leuke dingen eruit te pikken die je vreugde en plezier geven. Het is de kunst om een gulden middenweg te bewandelen: iedereen een beetje tevreden stellen, bij jezelf blijven en goed blijven slapen. Je moet zeker even weg kunnen zijn uit de drukte, en daar is slaap heel belangrijk bij.”

‘Nooit meer hetzelfde’

En op de langere termijn, word je een gelukkig(er) mens van zo’n uniek olympisch toernooi? ,,Het blijft altijd aan je kleven. Dat kan na vijftig jaar ook nog plezierig zijn, maar soms ook niet. Eén ding is zeker: het leven zal nooit meer zo zijn als voor die tijd. Hoe blij je ermee bent en hoe gelukkig je daardoor wordt. Dat is puur persoonlijk.”

Schouten had zelf ook mooie woorden over voor ‘legende’ Ard Schenk:

Schenk ziet dat Schouten haar karakter mee heeft. ,,Het is een vrolijke en blije meid, dat zie je in de interviews. Haar optredens zijn één en al vreugde en plezier. Het is fantastisch als je dat kan vasthouden. Aan de andere kant lijkt ze me niet het type dat teleurgesteld is als mensen haar straks weer haar gang laten gaan.”

,,Ze heeft dezelfde basis als ik", benadrukt Schenk, die net als Schouten op een boerderij in Noord-Holland is opgegroeid. ,,Ik wil niet zeggen dat iedereen die van een boerderij komt een bepaald soort nuchterheid heeft. Maar je neemt er een aantal dingen en capaciteiten van mee. En dan weet je: dicht bij jezelf blijven is het allerbelangrijkste. Laat je niet gek maken.”

Succesvolste winterolympiër bij één editie Schenk (Sapporo, 1972) en Yvonne van Gennip (Calgary, 1988) wonnen ook drie keer goud op één Winterspelen. Bij de Zomerspelen lukte dat zwemsters Rie Mastenbroek (Berlijn, 1936) en Inge de Bruijn (Sydney, 2000). Wielrenster Leontien van Moorsel behaalde in Sydney ook drie keer goud. Atlete Fanny Blankers-Koen (Londen, 1948) is de enige Nederlandse sporter met vier keer goud op één Spelen. Schouten is dankzij haar derde gouden medaille geklommen naar de vijftiende positie op de ranglijst van beste Nederlandse olympiërs ooit. Met drie keer goud en één keer brons is ze nu dus de succesvolste Nederlandse olympiër tijdens één editie van de Winterspelen. Vier jaar terug in Pyeongchang behaalde ze al brons op de massastart, waardoor ze in totaal op drie keer goud en twee keer brons staat.

