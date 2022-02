Irene Schouten rijgt records aaneen, maar vergeet er zelf eentje: ‘Nederlands record? Oh ja, die heb ik ook!’

Een tweede olympische titel, een olympisch record, een persoonlijk record én een Nederlands record: Schouten pakte al die records op de 5000 meter in Peking. Dat Nederlandse record was ze echter helemaal vergeten: ,,Oh ja, een Nederlands record! Die had ik nog helemaal niet bedacht! Ik dacht alleen een pr en een olympisch record, maar ook een Nederlands record", zei ze vol enthousiasme bij de NOS.

Maar die tweede gouden medaille was uiteraard het belangrijkste: ,,Ik voelde me voor de wedstrijd al heel goed, maar toen ik eerst Sablikova en daarna die Canadese zag, dacht ik wel: oef, ik moet echt aan de bak. Tijdens de rit zei Jillert (Anema, red.) wel dat het goed ging en dat ik op schema zat. De laatste vijf ronden dacht ik nog te kunnen versnellen en dat kon ik ook. En dan zo'n mooie tijd en weer goud.”

Volledig scherm Irene Schouten viert haar goud op de 5 kilometer. © AP

Dat het leven van de verloofde van een olympisch kampioene niet altijd over rozen gaat, werd ook duidelijk tijdens het interview. Verloofde Dirkjan hing vanuit Nederland aan de lijn tijdens het interview: ,,Hé mop, ik heb even een interview met de NOS", zei Schouten met een lach, die later alsnog de hartelijke felicitaties in ontvangst kon nemen.

Nog twee keer goud?

Schouten gaf aan niet te veel op de tijden te willen rijden: ,,Ik wilde gewoon rijden wat ik kan. En er zit nog meer in, want het begin was een beetje schommelend", aldus de tweevoudig olympische kampioene, die nóg twee gouden medailles kan winnen deze Olympische Spelen. Op de ploegenachtervolging en de massastart: ,,Twee totaal andere onderdelen. Je bent afhankelijk van anderen, maar ik ben in goeden doen dus dat scheelt een hoop.”

