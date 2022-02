Irene Schouten vermorzelt tegenstand op 5000 meter en schrijft tweede gouden hoofdstuk

In de laatste rit wist Schouten wat haar te doen stond. Nadat eerst de Tsjechische veterane Martina Sablikova uit haar slof was geschoten met 6.50,09, deed de Canadese Isabelle Weidemann daar nog een schepje bovenop met 6.48,18. Schouten had tot dat moment slechts tweemaal sneller dan die tijd gereden, maar bleek niet onder de indruk.



In één verwoestende uithaal snelde de Andijkse naar een olympisch én Nederlands record in 6.43,51. Ze was liefst vier seconden sneller dan de nationale toptijd uit 2019 van Esmee Visser, die vier jaar geleden verrassend goud won in Pyeongchang maar dit seizoen de topvorm ontbeert om in Peking haar titel te verdedigen.



Schouten hield in haar eerste rondes de voorsprong op Weidemann nog beperkt tot minder dan een seconde, maar in de laatste twee kilometer was ze onnavolgbaar. Uiteindelijk dook de schaatsster van Team Zaanlander bijna vijf tellen onder de tijd van de Canadese, die zilver pakte. Het brons was voor Sablikova. Zij voegt daarmee een plak toe aan haar imposante palmares, na eerder tweemaal goud en eenmaal zilver op deze afstand.