Jac Orie: ‘Genieten van een zege? Ik vind het leuk om weer over het volgende probleem na te denken’

Door Lisette van der Geest



Jac Orie (54) kan niet zo goed nagenieten. Aan zijn succes ligt het niet, maar bij hem is de blijdschap van een overwinning in een uur weg. Mooi vindt hij dat, als andere coaches dat wel lukt. ,,Dat is toch fijn? Waarom zou je niet even een maandje genieten? Mijn vrouw zegt altijd: ‘je doet jezelf tekort, waarom geniet je er niet van?’ Ja, eh, weet ik het. Ik heb dat niet. Ik vind het leuk om dan weer over het volgende probleem na te denken. De route ernaartoe vind ik echt ge-wel-dig.’’