Japanse arts waarschuwt voor ‘olympische’ coronavariant: ‘Dat kan tot enorme tragedie leiden’

Organisato­ren: Spelen ondanks noodtoe­stand Tokio niet in gevaar

23 april De Olympische Spelen gaan in juli gewoon door. De noodtoestand die is uitgeroepen voor onder meer de regio Tokio brengt daar geen verandering in. ,,We denken niet aan het afzeggen van het evenement”, zei Seiko Hashimoto, voorzitter van het organisatiecomité, vrijdag.