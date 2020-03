Japanse premier Abe stelt voor Olympische Spelen jaar uit te stellen

Els van Breda Vriesman IOC doof voor kritiek? ‘Thomas Bach kan het nooit goed doen’

23 maart Terwijl niemand meer gelooft in het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio, neemt het IOC de tijd. Ogenschijnlijk doof en blind voor alle kritiek en de situatie in de wereld. ,,Maar de puzzel is zo enorm complex.’’