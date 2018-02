Jillert Anema deed in 2014 poging tot matchfixing

NOC*NSF bevestigt en betreurt zaak-Anema

Sportkoepel NOC*NSF bevestigt dat Jillert Anema in Sotsji over de schreef is gegaan. De Friese trainer wilde op het onderdeel ploegachtervolging afspraken maken met het Nederlandse team over het verloop van de onderlinge wedstrijd.

Stevige waarschuwing

,,Wij betreuren het zeer dat dit bericht nu naar buiten komt'', reageert Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, op een interview vandaag in de Volkskrant met Anema waarin hij vertelt over deze zaak. ,,Vandaag zou het alleen over de sportieve strijd op het ijs moeten gaan.''

De sportkoepel komt vrijdag in Gangneung met meer tekst en uitleg. ,,We willen vandaag de focus op de 10 kilometer, die hier vanavond wordt verreden, niet verstoren'', licht een woordvoerder van NOC*NSF in Zuid-Korea toe. ,,Bovendien hebben we ook wat tijd nodig om te onderzoeken en uit te zoeken waarom we vier jaar geleden hebben gedaan wat we destijds deden.''