Jutta Leerdam denkt dat goud mogelijk was zonder misslag: ‘Baalde er tijdens de race al van’

,,Ik dacht wel even ‘o jee, als dit maar goed gaat’”, zegt de 23-jarige Leerdam na afloop. ,,Natuurlijk, ik wilde voor goud gaan en ik baalde onderweg ook wel eventjes. Maar ik draaide meteen de knop om en ging door. Het kan meevallen: met een misser kan je nog steeds winnen of een medaille pakken. Ik moest gewoon door.” Leerdam ging door en noteerde 1.13,83. Tot dan toe de snelste tijd, maar twee ritten later dook Takagi daar met 1.13,19 ruim onder. ,,Natuurlijk, het is niet lekker”, vervolgt Leerdam. ,,En ik baalde er tijdens de race dus ook al van. Het kwam denk ik door de snelheid. Ik voelde dat ik hard ging en dat ik ‘m eventjes niet hield. Daardoor maakte ik die misser.”

Gekke kruising

,,Het was een beetje een gekke kruising”, analyseert Leerdam haar rit tegen de Amerikaanse Kimi Goetz, die in de eerste ronde vlak voor haar langs kruiste. ,,Ik riep zelfs van ‘yo ik ga er langs’. Maar toen ging ze al en moest ik meteen naar binnen. Waarschijnlijk heb ik er daardoor niet helemaal de tijd voor genomen om de bocht in te gaan.”



,,Geen excuus hoor, het is gewoon jammer dat die fout er was”, zegt Leerdam. ,,Achteraf ben ik blij met zilver, maar ik denk wel dat goud haalbaar was zonder misslag. Het scheelt sowieso een halve seconde, en bovendien knal je vol in de verzuring als je zo'n misser maakt. Daarnaast verlies je ook snelheid. Maar goed, ook zonder die fout had het zilver kunnen zijn.”