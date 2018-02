Kamer vraagt minister om opheldering over kwestie-Anema

Sharon Dijksma wil van minister Hugo de Jonge van VWS weten of hij op de hoogte was van de poging tot manipulatie op de Spelen van Sotsji in 2014, en wat hij ervan vindt dat het nu pas in de openbaarheid is gekomen.



Dijksma zegt via Twitter zich te hebben verbaasd over de uitlatingen van Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, gisteravond bij Nieuwsuur. Dielessen betreurde het dat de zaak-Anema gisteren naar buiten kwam.



Anema begeleidde in Sotsji het Franse team op de ploegenachtervolging. In de eerste ronde tegen Nederland bood hij bondscoach Arie Koops aan te verliezen bij een eventueel incident in de Nederlandse ploeg. In ruil vroeg hij Koops het een beetje rustig aan te doen, om het gezicht van de Fransen te redden. Het kwam Anema destijds op een officiële waarschuwing van NOC*NSF te staan, maar naar buiten toe werd de zaak stilgehouden. Dat is nu, na alle ophef die een artikel in de Volkskrant losmaakte, alsnog gebeurd.