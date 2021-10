Kiezen de Nederlandse schaatsers voor zichzelf of denken ze aan het groepsbelang?

Door Lisette van der Geest



Er is ‘gewoon’ een OKT in december, waarom is plaatsing moeilijker dan ooit?

Vier jaar geleden, in Pyeongchang, was er een maximum van tien rijders per land, per sekse, voor Peking heeft het IOC er één vanaf gehaald. Ter vergelijking: de Nederlandse ploeg bestond bij de laatste WK afstanden uit 11 vrouwen en 12 mannen, exclusief reserves. Dat zullen er bij de Winterspelen slechts 9 zijn - mits dit maximum aantal startplekken eerst nog eens wordt bemachtigd.