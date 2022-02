Kimberley Bos bezorgt Nederland met brons op skeleton historische medaille

Kimberley Bos heeft in Peking geschiedenis geschreven met een bronzen medaille in het skeleton. Nooit eerder slaagde een Nederlander erin op de Olympische Spelen een medaille te pakken in die sport, tot nu. In de allesbeslissende vierde run verzekerde de Edese zich van de derde plek. Het goud was er voor Hannah Neise uit Duitsland, de Australische Jaclyn Narracott pakte zilver.

Na drie afdalingen was al duidelijk geworden dat de focus voor Bos op het brons kon, met de koplopers uit Duitsland en Australië op een ogenschijnlijk te grote voorsprong. De 28-jarige Edese vertrok goed in haar derde run en zat al vroeg in het ‘groen’, maar raakte daarna de kant en leverde daarmee tijd in. Ze verbeterde zich wel en klom van de zesde naar de vierde plek in het klassement. Haar achterstand op nummer 3 Tina Hermann bedroeg met nog één run te gaan 12 honderdsten.

Volledig scherm Kimberley Bos zwaait naar de fans na haar laatste run. © AFP

Bos had niets meer te verliezen en opende in de laatste run de aanval op het podium. Vanaf de start gleed ze op de limiet in de ijstunnel, om vlak voor de finish nog even hard de muur te raken. Haar tijd was iets minder snel dan die van eerder op de dag, maar wel ruim genoeg om het Hermann moeilijk te maken. Het zilver miste ze uiteindelijk op iets meer dan twee tienden, terwijl Neise bovenaan alleen maar meer afstand nam.

Bos kwam één keer eerder in actie op de Olympische Winterspelen. In Pyeongchang eindigde ze vier jaar geleden als achtste. Dit jaar vestigde ze haar naam met de Europese titel en het winnen van de wereldbeker aan de top van het skeleton. Na snowboardster Nicolien Sauerbreij in 2010, is ze de tweede Nederlandse sporter die een medaille wint buiten het ijs van de schaatsbaan of het shorttrack.

Volledig scherm © REUTERS

Lees hieronder nog eens rustig terug wat er vandaag allemaal gebeurde in Peking.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.