Kimmann met gebroken knie door, maar zorgen niet voorbij: ‘Toen adrenaline was gezakt voelde ik de pijn’

Video's Zestal BMX'ers onbedreigd naar halve finales: ‘Het waren lekkere rondjes’

8:03 Na de Nederlandse mannen Twan van Gendt, Niek Kimmann en Joris Harmsen hebben ook de drie Nederlandse vrouwen in het BMX’en op de Olympische Spelen van Tokio de halve finales bereikt. Laura Smulders, winnares van brons op de Spelen van Londen, eindigde als eerste in haar heat. Haar zus Merel, debuterend op de Spelen, werd derde in haar heat. Judy Baauw, eveneens debutante in Tokio, sloot haar heat na drie runs af als tweede.