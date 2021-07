Kiran Badloe verstevigt koppositie: ‘Echt Scheveningen-weer, heerlijk’

Windsurfer Kiran Badloe heeft bij de Olympische Spelen de koppositie in de RS:X-klasse verstevigd met de winst in de negende race. Hij bleef de Chinees Kun Bi en de Noor Endre Funnemark voor.

In het klassement heeft Badloe 26 punten. De Italiaan Mattia Camboni volgt met 34 punten. De Fransman Thomas Goyard staat derde met 39 punten. De Nederlandse favoriet nam met de vierde plek in de achtste race de leidende positie weer over. Badloe was de leiding kwijtgeraakt nadat hij was gediskwalificeerd in de vijfde race. Hij was woensdag in de zevende race als tweede geëindigd.

,,Echt Scheveningen-weer, heerlijk", zei Badloe na afloop van de dag. ,,De omstandigheden zijn hartstikke leuk en we gaan allemaal superhard. Het is spectaculair. De wind draaide nog wel dus dat is wel tricky. Dus ik moet wel m'n koppie erbij houden. Eén keer ging ik even de fout in, maar toen kwam ik goed weg. Ik zag wind, maar kon er niet bij komen. Verder ging het hartstikke goed, een soepele dag. De concurrentie? De Italiaan en de Zwitser hebben punten laten liggen, maar andere jongens kwamen weer dichterbij. Uiteindelijk zal het dicht bij elkaar liggen, maar dit was een goede dag.”

Volledig scherm Kiran Badloe. © REUTERS

De Geus

Lilian de Geus eindigde in de achtste en negende race als vierde. Ze begon de dag met de derde plaats in de zevende race. In de tussenstand blijft ze op de vijfde plek staan. Haar concurrentes de Britse Emma Wilson en de Française Charline Picon presteren constant en maakt het voor De Geus lastig om dichterbij te komen.

De olympische debutanten Bart Lambriex en Pim van Vugt eindigden in de derde race als derde en zevende in de vierde race. Na de tweede plek in de tweede race staan ze in de tussenstand vierde.

In de Finn is Nicholas Heiner begonnen met een opmars. Hij finishte als tiende in de derde race en als tweede in de vierde race. In het klassement steeg hij van de negende naar de zesde plaats.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.