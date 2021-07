Kom maar op met dat groene scherm in de corona-app, we hebben het verdiend

Onze olympische debutanten Arjan Schouten en Pim Bijl delen dagelijks hun verbazing over deze bijzondere Spelen in een heen-en-weer-gesprek. Vandaag: aflevering 9.

Hey Pim,

M’n laatste dag, jongen. Nog één keer 24 uur volgens de regels van onze Japanse ‘soft quarantaine’ leven, daarna ben ik ‘cleared’. Dan verschijnt ergens verstopt in m’n speciaal voor deze olympische trip geïnstalleerde Ocha-app een groen scherm. Dat scherm staat al twee weken op rood. Maar na 14 dagen in buisjes tuffen, netjes m’n lichaamstemperatuur invoeren en aangeven dat ik niet kuch, nies, kots en overmatig zweet, word ik straks gezond bevonden. Op hetzelfde niveau ingeschaald als de gemiddelde Japanner.

En dat biedt mij dan net wat meer vrijheid. Restaurants in, genieten van het openbaar vervoer, langer dan een kwartiertje winkelen zonder m’n kamernummer op te geven bij de nors kijkende portier.

Volledig scherm De door Arjan Schouten genoemde Ocha-app. © AP Ik zal je zeggen, Pim, dat ik dit punt überhaupt zou bereiken, daar heb ik na elf uur op de beruchte KL861 best even over in de rats gezeten. Het maakt deze olympische trip net ietsje minder perfect, die vrees voor een enkeltje quarantainehotel.

De laatste week mag ik alles wat een Japanner ook mag in Japan, nu dat ene scherm morgen op groen schiet. Tokio, heerlijke stad. Shibuya Crossing, de Mori Tower, Akihabara, Yoyogi Park. Gelukkig ben ik er al geweest, want moet ik er nu naartoe willen? Het risico opzoeken? Over zeven dagen gaat de KL862 weer terug naar Amsterdam en ik wil graag mee. Pandemic Games, het maakt ’t allemaal niet leuker...

Hoe was de atletiekopening?

Arjan

Arjan,

Driewerf hoera! Van een rood scherm naar een groen scherm, het lijkt Wie is de Mol? wel. De vrijheid is je overigens van harte gegund. Je hebt je voorbeeldig gedragen in het soms onnavolgbare bubbeltje van de Olympische Spelen. Sla je vleugels uit en vlieg, de wijde wereld tegemoet. Fladderend naar al die verhalen, onderwijl Japanse toko’s in voor een authentieke Ramen of een onschuldig gesprekje met de Japanners die in de rij staan voor een foto met de olympische ringen.

Of neem je inderdaad het zekere voor het onzekere, de komende week? Laat het mij weten, want ook ik ben over twee dagen ‘cleared’ en in het bezit van een groen scherm. Het blijft toch vreemd dat we voor mijn gevoel helemaal niet het meeste gevaar lopen door wilde, rebelse keuzes als - ik noem maar even iets - een rondje hardlopen in de buurt van het hotel. Nee, we lopen risico omdat we soms in een veel te krappe ruimte moeten interviewen. Of omdat het openbaar vervoer verboden is, maar de organisatie te weinig bussen inzet en die dus overvol zijn.

Had ik je al verteld over vrijdagavond? Op de terugweg van een meeslepend atletiekavondje verdwaalde ik alweer. Beetje wegdromen, en hup: per abuis bijna de warming up area op. Ik kwam hoofdcoach Charles van Commenée tegen. Ik bevond mij alwéér tussen de sporters en staf.

Kortom: kom maar op met dat groene scherm. We hebben ‘m wel verdiend.

Pim

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.