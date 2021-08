Kromowidjojo grijpt net naast medailles: ‘Mooiste vierde plek ooit’

De olympische titel ging in Tokio in 23,81 naar de Australische Emma McKeon, die eerder al goud won op de 100 vrij. De Zweedse Sarah Sjöström pakte zilver in 24,07, het brons ging naar Pernille Blume, de Deense die vijf jaar geleden in Rio het goud pakte. Kromowidjojo zat 0,09 van het brons. In mei won ze bij de EK in Boedapest de 50 vrij in 23,97, een tijd waarmee ze in Tokio zilver zou hebben gepakt.

Kromowidjojo was ‘hartstikke blij’ met haar vierde plaats op de 50 meter vrije slag. ,,Dit is misschien wel de mooiste vierde plek ooit”, zei de 30-jarige Groningse. ,,Ik heb alles gegeven wat ik kon, ik heb geknald en mijn eigen race gezwommen. Natuurlijk wil ik op het podium komen, maar het is goed zo. Na negen jaar doe ik nog steeds mee met de wereldtop. Het doel is altijd beter zwemmen dan ooit, dat is me hier niet gelukt. Maar het kan me niet van mijn stuk brengen, ik ga hier geen traantje om laten. Het is goed zo”, aldus de drievoudig olympisch kampioene.

Volledig scherm Ranomi Kromowidjojo. © ANP

De Groningse had zich als zevende geplaatst voor de finale op de slotdag van het olympische zwemtoernooi. Na haar ‘gouden’ race op de Spelen van Londen kwam ze vier jaar later in Rio de Janeiro als titelverdedigster niet verder dan de zesde plek, al was het verschil met het goud van Blume slechts 0,12 seconde. Kromowidjojo verliet Brazilië in tranen. Na een voor de Nederlandse zwemploeg mislukt toernooi voelde ze op de slotdag de druk op haar schouders om een medaille te moeten pakken.

,,Ik dacht daarna: dit ga ik niet meer doen zo”, vertelde Kromowidjojo deze week in Tokio. ,,Ik vind het leuk als ik hard zwem voor jullie en voor de mensen in Nederland, maar je gaat je beste prestatie pas leveren door gewoon je eigen ‘ding’ te doen. Die les heb ik van Rio geleerd.”

‘Kromo’ eindigde in Tokio met de estafetteploeg op de 4x100 vrij als vierde. Ze bleef steken in de series van de 100 vrij, de afstand waarop ze in Londen ook olympisch kampioene werd. Kromowidjojo had via een swim-off nog de halve finales kunnen bereiken, maar ze besloot alles op de 50 vrij te zetten. Het leverde haar weliswaar geen medaille op, maar wel de bevestiging dat ze nog steeds tot de wereldtop behoort.

Thom de Boer

Thom de Boer kon geen rol van betekenis spelen op de 50 meter vrije slag. De 29-jarige Noord-Hollander tikte in de finale als laatste aan in 21,79 seconden. Het goud ging naar Caeleb Dressel, in een olympisch record van 21,07. De Amerikaan won eerder al de 100 vrij en 100 vlinder.

Volledig scherm Thom de Boer. © ANP

De Boer, die zich als achtste voor de finale had geplaatst, is sinds eind vorig jaar de houder van het Nederlands record. De parttime-zwemmer, die ook een fulltimebaan heeft als financieel analist, scherpte zijn record de afgelopen maanden een paar keer aan. Met 21,58 behoort hij tot mondiaal gezien tot de snelste zwemmers van dit jaar.

De Boer wilde op de onvoorspelbare 50 vrij in Tokio dan ook voor een medaille gaan, maar hij bleef 0,22 seconde verwijderd van brons. Arno Kamminga bezorgde de Nederlandse zwemploeg afgelopen week twee zilveren medailles, op de 100 en 200 meter schoolslag.

