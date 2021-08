Kuworge trekt en stoot zich naar zesde plek: ‘Deze sport draait niet alleen om pure kracht’

Frustratie bij waterpolo­sters over prijsschie­ten en troostdu­els: ‘Extra mishande­ling’

3 augustus Na dertien jaar stonden de waterpolosters eindelijk weer op de Olympische Spelen, maar het was van korte duur. In de kwartfinale bleek Hongarije een stuk gehaaider: 14-11. ,,We hebben van onszelf verloren.”