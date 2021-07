Leeuwinnen verder zonder aanjager: ‘Een nachtmerrie, maar we móéten door’

Door Arjan Schouten



Het grote publiek kent de goals van Vivianne Miedema. De finesse van Lieke Martens. De rushes van Shanice van de Sanden. Maar als aanjager en controleur was Sherida Spitse de laatste jaren minstens zo belangrijk voor alle successen van de Nederlandse voetbalvrouwen. Iets minder in de spotlights, maar altijd met een gigantische inzet en het teambelang voorop.



Juist die stille kracht haakte vandaag af in olympisch Japan, waar het elftal van Sarina Wiegman woensdagavond opent tegen Zambia. ,,Een nachtmerrie voor haar’’, noemt de bondscoach de knieblessure die Spitse op de voorlaatste training opliep, op een werkelijk dramatisch moment in haar carrière. EK gewonnen, tweede op het WK, recordinternational met 188 interlands. En nu, aan de vooravond van het qua gevoel ‘moeilijkst bereikbare’ toernooi, moet de 31-jarige Spitse in Japan plots afhaken. ,,Dat is keihard, na alle mooie dingen die we samen beleefd hebben met haar. Maar we moéten door en we willen door.”