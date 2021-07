LIVE | Badloe niet ontevreden na valse start, turnsters worstelen in strijd om landenfinale

Video Merkwaardi­ge blunder hockeyers in verloren kraker met België

24 juli De hockeymannen zijn slecht begonnen aan de Olympische Spelen. Oranje verloor in het bloedhete Tokio kansloos met 1-3 van België. Door een eigenaardige wisselfout stond de ploeg van bondscoach Max Caldas in het laatste kwart even met twaalf spelers in het veld.