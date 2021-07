LIVE | Badloe pakt goud, Oranje judoploeg op voor brons

Rivaal Bouwmees­ter gebroken na blunder die goud op het spel zet: ‘Moeilijk om niet alleen te huilen’

30 juli Een opmerkelijk schouwspel vanochtend bij de tiende race in de Laser Radial-klasse bij het zeilen. De Deense klassementsleider Anne-Marie Rindom dacht gediskwalificeerd te zijn, keerde daarom om en barstte uiteindelijk in huilen uit. Door haar blunder is de spanning vlak voor de medal race zondag weer terug en maakt Marit Bouwmeester weer kans op goud. Rindom is intussen mentaal geknakt.