LIVE | Extra maatregelen laatste sporters TeamNL die naar China gaan, Krol snelste in trainingswedstrijd

Olympische Spelen Vijf levensles­sen uit Tokio: we kunnen meer dan we denken en heb de moed om voor jezelf op te komen

Publiek was er nauwelijks. Verhalen des te meer. Op de Olympische Spelen van Tokio was de ene medaille nog intenser en emotioneler dan de andere. De levenslessen werden huiskamers over de hele wereld in geslingerd. Hier de vijf mooiste tegeltjeswijsheden van Tokio.

31 december