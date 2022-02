LIVE | Geen stunt Melissa Peperkamp in finale van big air

Goud shorttrack­sters mooiste prijs voor bondscoach Jeroen Otter: ‘Hier draait het om’

Alle titels die Jeroen Otter als shorttrackcoach won, vallen voor hem in het niet bij de gouden medaille die de Oranje-vrouwen vandaag bij de Olympische Spelen veroverden op de aflossing. ,,Dit is de allermooiste, want het is een teamprestatie. Ik heb hier sinds 1994 op moeten wachten”, zei de bondscoach na de winst van Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof in het Capital Indoor Stadium.

13 februari