LIVE | Grote dag voor teamsprinters, Bekkering en Duetz op jacht naar goud

VIDEO Bonevacia schrijft historie met finale­plaats: ‘Ik love Nederland’

2 augustus Liemarvin Bonevacia heeft voor een spectaculaire verrassing gezorgd door de olympische finale te halen van de 400 meter. De 32-jarige atleet van Curaçao liep in Tokio de race van zijn leven in de halve finales en kwam in zijn heat als derde over de finish.