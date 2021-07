LIVE | Holland Acht naar finale, Stam en Schoon niet in zak en as: ‘We misten energie’

De Olympische Spelen in Tokio zijn begonnen. Volg hieronder alle actuele zaken in ons liveblog. Wat is er vannacht al gebeurd?



• De wegwedstrijd bij het wielrennen is te volgen in dit liveblog

• Epke Zonderland moet vrezen voor mislopen finale

• Hockeyers verliezen op knullige wijze van België

• Judoka Tornike Tsjakadoea naar herkansingen

• Prima start voor tennissers Koolhof en Rojer