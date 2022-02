LIVE | IOC pakt na klachten situatie in quarantainehotels aan, Van der Velden stelt teleur

Olympische bytes Jutta Leerdam geeft tour door olympisch dorp, Kjeld Nuis blij met trouwe fan Jax (5)

De Olympische Spelen in Peking zijn vandaag officieel van start gegaan met de openingsceremonie in het bekende Vogelnest-stadion, waar in 2008 ook de Zomerspelen werden gehouden. De sporters delen zelf met grote regelmaat hun belevenissen op social media en wij zoeken de leukste posts uit.

4 februari