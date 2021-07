LIVE | Judoka Franssen naar kwartfinales, later vandaag Leeuwinnen en handbalsters

Op dag vier van de Olympische Spelen komen weer veel Nederlanders in actie. Zo strijden Juul Franssen en Frank de Wit om de medailles in het judotoernooi en komen ook vier handboogschutters in actie. Komende ochtend spelen onder meer de Leeuwinnen en de handbalsters. Volg de prestaties van onze olympiërs via onderstaand liveblog.



• Rachel Klamer knap vierde op triatlon

• Zevende plek voor Kira Toussaint in finale 100 meter rugslag

• ‘Nog twee Nederlandse tennissers testen positief op coronavirus’