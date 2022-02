LIVE | Kjeld Nuis trekt meer kijkers dan Ireen Wüst, legende Shaun White nipt naar finale

Samenvatting Waanzinnig! Ireen Wüst schrijft historie met sensatio­neel goud op 1500 meter

Ireen Wüst heeft in Peking historie geschreven met goud op de 1500 meter. De 35-jarige Brabantse is de enige sporter die vijf Winterspelen op rij een olympische titel heeft veroverd. Brons was er voor Antoinette de Jong.

7 februari