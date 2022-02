LIVE | Melissa Peperkamp op big air wél naar finale, geen verbetering Karlien Sleper

video Kramer, Roest en Bosker staat zware opdracht te wachten in halve finales ploegenach­ter­vol­ging

Het Nederlandse team, met Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker, is erin geslaagd om op de ploegenachtervolging de halve finales te bereiken. Er is echter wel werk aan de winkel. Zowel Noorwegen, Verenigde Staten als Rusland waren sneller. De vierde plek gaf wel recht op een plek in de halve eindstrijd en daarmee was het doel van vandaag bereikt.

13 februari