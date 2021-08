LIVE | Nick Smidt niet naar finale 400 meter horden, beachvolleybalduo in achtste finales

Turnster Nina Derwael (21) pakt eerste goud voor België, immense vreugde bij familie

14:21 Een enorme sensatie voor onze zuiderburen. De 21-jarige Nina Derwael leverde een bijna perfecte oefening af en haalde daarmee goud binnen op de brug met ongelijke leggers. Met een score van 15.200 stak ze in de finale met kop en schouders boven de concurrentie uit. De turnmedaille is het eerste goud voor België op deze Olympische Spelen. Derwaels familie ging al voordat haar score bekend was volledig uit hun dak.