LIVE | Noorwegen klopt Nederland na boeiend handbalgevecht, net geen medaille gemengde estafetteploeg

Judobonds­coach teleurge­steld: ‘Te veel judoka's hebben hun niveau niet gehaald’

13:10 Maarten Arens, de bondscoach van de Nederlandse judoka’s is ‘teleurgesteld’ dat de doelstelling voor de Olympische Spelen niet is behaald. Met de judoploeg werd ingezet op twee medailles en de magere oogst betreft slechts één plak; Sanne van Dijke pakte brons in de klasse tot 70 kilogram.