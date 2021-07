LIVE | Piek en Seinen knokken zich naar overwinning in dubbelspel

Ti-Ta-To­kio | De Grote Olympische Voorbe­schou­wing: ‘Dit is vragen om problemen’

23 juli Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Olympische Spelen vanaf vandaag op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe Ti-Ta-Tokio-podcast de gebeurtenissen in Japan. Vandaag de Grote Olympische Voorbeschouwing. ,,Dit is vragen om problemen.”