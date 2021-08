LIVE | Prachtige slotdag voor Nederland: medailles voor Wild, Lavreysen en Nageeye

Op de slotdag van de Olympische Spelen is baanwielrenster Kirsten Wild de laatste Nederlandse die in actie komt: ze strijdt op het laatste onderdeel van het omnium om de medailles. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog!



• Fenomenaal zilver voor Abdi Nageeye op marathon

• Geen ‘Harries Hattrick’ voor Lavreysen: brons op keirin

• Brons voor Kirsten Wild op omnium