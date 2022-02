LIVE | Schaatswereld kijkt naar laatste kunstje Sven Kramer in finale massastart

Na goud in Sotsji en Pyeong­chang eindigen Spelen in Peking in drama voor topfavorie­te Mikaela Shiffrin

Michelle Gisin heeft op de Spelen haar olympische titel op de combinatie geprolongeerd. De 28-jarige Zwitserse skiester , die eerder in China brons pakte op de super-G, was net als vier jaar geleden in Pyeongchang de beste op de combinatie van de afdaling en slalom. Voor de Amerikaanse favoriete Mikaela Shiffrin eindigde de race opnieuw in een zware teleurstelling.

