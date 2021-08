LIVE | Sifan Hassan niet ontevreden met brons, estafetteploeg in mineur na gemiste wissel

Video Emotionele Weertman zevende: 'Niet kunnen laten zien waarvoor ik heb getraind’

5 augustus Ferry Weertman is onttroond als olympisch kampioen. De 29-jarige openwaterzwemmer ging voor een medaille in het Odaiba Marine Park, maar kwam niet in de buurt van het podium. Hij eindigde na zeven rondes op een zevende plek op bijna drie minuten van winnaar Florian Wellbrock. ,,Dit doet zeer.”