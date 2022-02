LIVE | Stroeve start voor skeletonster Bos in Peking

Video Glenn de Blois snel klaar op snowboard­cross in Peking: ‘Wat heeft balen voor nut?’

Voor snowboarder Glenn de Blois zijn de Olympische Spelen van Peking al in de eerste knock-outronde van de snowboardcross geëindigd. De 26-jarige Westlander eindigde als laatste in zijn race in de achtste finales.

10 februari