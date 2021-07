LIVE | Terpstra en Tauber zien achterstand op top drie oplopen

Kiran Badloe raakt koppositie kwijt door straf, Bouwmees­ter herstelt zich

26 juli Kiran Badloe is zijn eerste plaats in de tussenstand in de RS:X-klasse kwijtgeraakt. De Nederlandse windsurfer sloot de tweede dag af als leider, maar werd gediskwalificeerd in de vijfde race nadat een protest van concurrent Mattia Camboni was toegewezen.