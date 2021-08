LIVE | Tokio werkt op slotdag toe naar sluitingsceremonie, persco TeamNL om 10 uur

Video Afscheid in tranen voor ‘bronzen’ Fontijn: ‘Ik maakte te weinig oorlog’

6 augustus Nouchka Fontijn is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het olympisch bokstoernooi. In de klasse tot 75 kilogram verloor ze op punten (3-2) van de Britse Lauren Price. Door dat resultaat is ze wel meteen verzekerd van brons. Fontijn sluit haar carrière daardoor af met zilver van Rio de Janeiro en brons in Tokio. ,,Ik was niet gretig genoeg, maakte te weinig oorlog.”