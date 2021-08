LIVE | Van Dam opent sterk op derde dag golftoernooi, hockeycoach Marijne jaagt met India op brons

VIDEO Skateboard­sters van 12 en 13 schrijven geschiede­nis op Spelen: ‘Het is gestoord’

4 augustus Ze was al de jongste Britse deelnemer aan de Olympische Spelen aller tijden, en sinds vandaag is Sky Brown ook de jongste Britse medaillewinnaar. De 13-jarige skateboardster pakte brons in de park finals. Opmerkelijk genoeg was zij niet eens de jongste op het podium.