LIVE | Van Rouwendaal in het water voor historische titelprolongatie

Bekkering en Duetz krijgen na brons in Tokio eindelijk waardering en aandacht: 'Superleuk'

3 augustus In de schaduw van Kiran Badloe en Marit Bouwmeester zeilde ook het duo Bekkering/Duetz naar een medaille in Japan: brons in de 49erFX-klasse. ,,We willen best ook wel een beetje meer op de voorgrond.”