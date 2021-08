LIVE | Van Rouwendaal pakt olympisch zilver op 10 kilometer open water

Olympisch voetbal: Antony met Brazilië naar finale, Asensio helpt Spanje ook naar eindstrijd

3 augustus Brazilië staat zaterdag in de finale van het olympisch voetbaltoernooi. Ajax-speler Antony en zijn landgenoten versloegen Mexico in de halve eindstrijd na strafschoppen met 4-1. In de reguliere speeltijd en in de verlenging werd niet gescoord. Later op de dag werd ook de tegenstander bekend: Spanje.