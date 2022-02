Maarten Meiners zorgt na zeventig jaar weer voor Nederlandse inbreng op reuzenslalom

Alleen meedoen is niet genoeg, zegt Maarten Meiners. De 30-jarige Amersfoorter is zondag op de reuzenslalom in Yanqing de eerste skiër die voor Nederland in actie komt op de Olympische Spelen sinds 1952.

De namen van Dick en Peter Pappenheim zijn Meiners inmiddels bekend. De broers waren in 1952 de laatste skiërs die het Nederlandse team op de Winterspelen vertegenwoordigden. Een succes werd dat allerminst. Dick eindigde op de afdaling als 45e, als 52e op de reuzenslalom en op de slalom noteerde hij de 74e tijd. Peter deed met de 48e, 70e en 68e plek ook niet mee in de strijd om de medailles.

,,Het was toen een hele andere situatie. Zij waren niet een van de snelste deelnemers”, zegt Meiners. ,,De eisen van NOC*NSF voor deelname bij het skiën zijn nu vrij pittig. Volgens mij zijn ze wereldwijd zelfs de zwaarste. In bepaalde sporten werkt dat heel goed, waar de kans op de medailles groot is. Bij het alpineskiën is dat anders. Twaalf jaar geleden voldeed ik eigenlijk al aan de internationale eisen voor deelname, nu mag ik gelukkig ook meedoen van NOC*NSF.”

Meiners had niet verwacht dat de Nederlandse sportkoepel zijn voordracht door de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) zomaar goed zou keuren. De skiër voldeed niet aan de prestatie-eisen om een ticket voor Peking te verdienen: eenmaal top 8 of tweemaal top 16 in een wereldbekerwedstrijd. Hij behaalde wel twee keer de 25e plaats op de geschoonde uitslagenlijst van een wereldbeker en de sportkoepel nam daar genoegen mee. NOC*NSF vond met de skibond dat er bijzondere omstandigheden golden voor de Nederlander. Door de uitbraak van het coronavirus kon Meiners zich niet optimaal voorbereiden, omdat veel skigebieden uitsluitend openbleven voor de nationale teams uit de echte skilanden.

Quote Ik wil me echt mengen tussen de skiërs uit de Alpenlan­den Maarten Meiners

,,Tijdens de eerste lockdown was ik in Nederland. Toen heb ik in een aparte ruimte een krachthonk gecreëerd en veel op de racefiets gezeten”, aldus Meiners. ,,Je werkt ergens naartoe maar hebt geen idee wanneer je weer mag skiën. De afgelopen anderhalf jaar heb ik gelukkig wel veel kunnen skiën, maar dat was niet altijd op de piste die we wilden.”

Meiners hoopt zondag in Yanqing op de reuzenslalom boven zichzelf uit te stijgen. ,,Het is voor mij zaak om in de eerste run bij de top 30 te zitten, dat heb ik in de wereldbeker om verschillende redenen niet kunnen doen. In de tweede run, waarin de startvolgorde omgekeerd is, hoop ik dan naar voren te kunnen skiën. Ik wil me echt mengen tussen de skiërs uit de Alpenlanden. Als alles goed uitpakt, is de top 15 realistisch”, vertelt hij vol zelfvertrouwen.

