Maas (33) wil door tot Spelen van Peking: Ik kan nog veel beter worden

Maas baalde dat ze op het Alpensia Ski Jumping Centre er niet in slaagde de eindstrijd op big air te halen. De Brabantse was in Zuid-Korea nog niet helemaal pijnvrij. ,,Ik ben al maanden aan het vechten met mijn gekneusde hak. Mijn hele seizoen is een beetje vervelend geweest. Het begon met een gebroken nek. Uiteindelijk kom je allerlei kleine blessures tegen. Je moet constant proberen fit te blijven. Door die blessures moest veel wedstrijden rijden om me te kwalificeren. Dan blijft er weinig tijd voor trainingen over om nieuwe trucs te proberen'', keek Maas terug.



,,Ik moet een volle maand van m'n snowboard af om te genezen van mijn blessure. Maar dat doe ik pas in mei. Het is maar pijn. Wat doe je er aan? Het is niet zo dat ik iets kapot aan het maken ben. Als het te erg zou zijn, zou ik wel direct stoppen. Maar nu kan ik het seizoen wel afmaken.''