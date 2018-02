Maas houdt goed gevoel over aan eerste training

De 33-jarige Nederlandse snowboardster is nog herstellende van een blessure aan haar hiel. Maas keek met een goed gevoel terug op de oefensessie in de bergen in Zuid-Korea. Na de training liet ze zich wel opnieuw behandelen.



Maas komt zondag al in actie op slopestyle. Bij dat onderdeel leggen snowboarders een parcours af met verschillende rails (trapleuningen) en schansen waarbij ze verscheidene tricks laten zien. Maas, die ook in 2006 en 2014 meedeed aan de Winterspelen, verschijnt tijdens de laatste week van het evenement in Pyeongchang ook aan de start op het onderdeel big air.



Michelle Dekker (parallelreuzenslalom) en Niek van der Velden (slopestyle en big air) zijn de andere twee Nederlandse deelnemers bij het snowboarden op de Olympische Spelen.